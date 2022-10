São R$ 131 milhões! Confira os números da Mega-Sena deste sábado

A Mega-Sena deste sábado (29) está com seu prêmio acumulado e promete pagar a quem acertar as seis dezenas mágicas desta noite a bolada de R$ 131.566.946,59, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas do sorteio deste sábado da Mega-Sena:

28, 36, 39, 44, 56, 60

SORTEIO DE QUARTA-FEIRA

Ninguém levou o prêmio principal do sorteio da última quarta-feira. Os apostadores que chegaram mais perto de colocar as mãos no prêmio fizeram a quina. Foram 134 e cada um deles levou para casa R$ 59.636,65. A quadra saiu para 11.048 apostadores e cada um deles ganhou R$ 1.033,32. Veja os números sorteados.

Dupla Sena sorteia R$ 1,4 milhão

O prêmio para quem acertar o primeiro sorteio da Dupla Sena neste sábado é de R$ 1,4 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Supla Sena:

1º Sorteio

03, 17, 18, 27, 30, 36

2º Sorteio

17, 22, 27, 29, 38, 43

Veja os números da Mais Milionária deste Sábado

04, 05, 11, 27, 34, 50

Trevos: 5, 1

Hoje tem também Dia de Sorte

04, 07, 08, 10, 17, 20, 26

Mês da Sorte: 09 (Setembro)

Apostou na Timemania? Veja os números sorteados

05, 06, 07, 24, 41, 51, 55

Time do Coração: 75 (Treze da Paraíba)