Lotofácil sorteia R$ 1,5 milhão; confira os números

O sorteio da Lotofácil vai sortear neste sábado um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil de hoje:

03, 04, 10, 11, 12

13, 15, 16, 17, 18

19, 22, 23, 24, 25

Sorteio de sexta-feira

Um apostador da cidade de Gurupi, no Tocantins, foi o único ganhador do sorteio do concurso 2651 da Lotofácil, nesta sexta-feira. Ele vai levar para casa R$ 4.642.747,44.

Na segunda faixa de premiação, com 14 números, 459 apostas levaram R$ 1.415,56 cada. Apostas com apenas 13 acertos também foram premiadas. Cada uma delas ganhou R$ 25. Veja os números sorteados.

Dupla Sena sorteia R$ 1,4 milhão

O prêmio para quem acertar o primeiro sorteio da Dupla Sena neste sábado é de R$ 1,4 milhão, segundo a Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Supla Sena:

1º Sorteio

03, 17, 18, 27, 30, 36

2º Sorteio

17, 22, 27, 29, 38, 43

Veja os números da Mais Milionária deste Sábado

04, 05, 11, 27, 34, 50

Trevos: 5, 1

Hoje tem também Dia de Sorte

04, 07, 08, 10, 17, 20, 26

Mês da Sorte: 09 (Setembro)

Apostou na Timemania? Veja os números sorteados

05, 06, 07, 24, 41, 51, 55

Time do Coração: 75 (Treze da Paraíba)