Eleições 2022: Veja os documentos que serão aceitos na hora da votação

O segundo turno das eleições 2022 acontece neste domingo (30). De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o eleitor pode votar apresentando o título de eleitor, em papel ou na versão digital, além de um documento oficial com foto.

No entanto, mesmo sem o título, é possível escolher os novos representantes do Brasil, seja o presidente da República ou, em alguns Estados, o governador.

Confira abaixo quais os documentos serão aceitos pelos mesários:

Título de eleitor - versão em papel ou a digital pelo e-Título;

Registro Geral (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Certificado de reservista;

Carteira de Trabalho.

Carteiras emitidas por órgãos de classe como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), entre outros.

Vale dizer que esses documentos podem ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. Já as certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.

Recomendações

Todas as seções eleitorais funcionarão amanhã das 8h às 17h. Caso não tenha ido votar no primeiro turno, o local de votação pode ser consultado no site do TSE. A informação também pode ser conferida no e-Título.

De acordo com dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), o Estado de São Paulo conta com um total de 34.667.793 eleitores aptos a votar em 10.769 locais de votação.

O TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.