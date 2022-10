Eleições 2022: Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad disputam o governo de SP; veja a trajetória de cada um

São Paulo conta com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) como candidatos ao segundo turno das eleições 2022 para o governo do Estado.

Tarcísio nasceu no Rio de Janeiro, tem 47 anos, se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, passou a atuar como oficial do Exército e depois como engenheiro.

Deixou a carreira militar com a patente de capitão e entrou para o funcionalismo público federal. Foi diretor executivo e diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes durante o governo Dilma Rousseff (PT).

Quando Bolsonaro assumiu a presidência da República, Tarcísio foi escolhido para comandar o Ministro da Infraestrutura. Seu número na urna este ano é 10.

Já Haddad já foi ministro da Educação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e prefeito da cidade de São Paulo.

Em 2018, concorreu no segundo turno presidencial contra Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, conquistou 44,87% dos votos contra 55,13% do atual presidente.

Nascido em São Paulo, Haddad tem tem 59 anos, é bacharel em direito, mestre em Economia, com especialização em Economia Política, e doutor em Filosofia. É professor de Ciência Política na USP (Universidade de São Paulo). Seu número na urna este ano é 13.

Ida às urnas

Todas as seções eleitorais funcionarão amanhã (30) das 8h às 17h.

De acordo com dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), o Estado de São Paulo conta com um total de 34.667.793 eleitores aptos a votar em 10.769 locais de votação.