Eleições 2022: Saiba como achar o seu local de votação para o segundo turno

O segundo turno das eleições 2022 será realizado neste domingo (30), das 8h às 17h (horário de Brasília), em todo o país. Antes de sair de casa, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que os eleitores consultem o seu local de votação para evitar transtornos com eventuais mudanças.

Para isso, basta fazer uma consulta no site do TSE. A informação também pode ser conferida no aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas dos sistemas operacionais Android e iOS.

Na busca, basta informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado mostrará os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação.

A consulta também pode ser feita nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado.

Neste segundo turno, a população vai escolher o próximo Presidente da República. Estão na disputa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), representado pelo número 13, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, com o número 22.

Além de São Paulo, outros 11 estados também escolhem seus governadores: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.

Quem deve votar?

Conforme o TSE, deve votar todo cidadão alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Idosos acima dessa faixa etária, além de adolescentes de 16 e 17 anos, têm voto facultativo, ou seja, votam se quiserem.

Eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno, ocorrido no último dia 2, podem votar no segundo, caso esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, cada turno de votação é uma eleição independente, e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o comparecimento na segunda.

O eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias. A mesma regra vale para o segundo turno. Ou seja, quem não comparecer às urnas nos dois turnos, deverá apresentar duas justificativas à Justiça Eleitoral. De qualquer forma, o eleitor que ainda não tiver justificado sua ausência no primeiro turno não está impedido de votar no segundo.

Para conferir se o título de eleitor está válido, é possível fazer uma consulta no site do TSE ou pelo aplicativo e-Título, onde também é possível justificar a ausência no pleito.

A consulta é gratuita e, para acessar os dados, basta colocar o CPF, nome completo ou o número do título. O TSE reforça que, mesmo aqueles eleitores que não fizeram a biometria, mas estão com o título em situação regular, poderão votar.