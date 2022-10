Eleições 2022: Posso usar o celular na hora da votação? Veja o que é permitido levar até a cabine

Os eleitores escolhem neste domingo (30), das 8h às 17h (horário de Brasília), o novo Presidente da República. Em São Paulo, também será eleito o novo governador. Ainda há dúvidas se é possível usar o celular na hora da votação. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) destaca que, assim como no primeiro turno, isso não será permitido.

O telefone até pode ser levado pelo eleitor para a apresentação do e-Título, a versão digital do Título de Eleitor, mas o aparelho deverá ser deixado com os mesários.

Conforme o TSE, é proibida a utilização de qualquer aparelho eletrônico que possa comprometer o sigilo do voto, entre eles estão os celulares, tablets, rádio comunicadores e câmeras.

Sendo assim, caso precise de uma “cola” com os números dos candidatos, a recomendação é que o eleitor anote em um pedaço de papel. Caso deixe as informações no celular, não vai conseguir ter acesso a esses dados quando estiver na cabine.

O TSE tem uma página especial sobre o que pode e o que não é permitido no dia da eleição. Clique aqui para acessar.

Documentos aceitos para votar

Veja abaixo quais os documentos serão aceitos pelos mesários na hora da votação:

Título eleitoral impresso + documento com foto

e-Título (caso o eleitor tenha feito a biometria)

(caso o eleitor tenha feito a biometria) Registro Geral (RG);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Certificado de reservista;

Carteira de Trabalho;

Carteiras emitidas por órgãos de classe como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), entre outros.

O TSE destaca que esses documentos podem ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. Já as certidões de nascimento ou de casamento, no entanto, não valem como prova de identidade na hora de votar.