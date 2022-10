Eleições 2022: Pais podem levar crianças para acompanhar o voto? Entenda se há regras

O segundo turno das eleições será realizado neste domingo (30), das 8h às 17h (horário de Brasília), em todo o país. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deve votar todo cidadão alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Muitos pais ainda ficam na dúvida se podem levar seus filhos para acompanhar o voto.

Não há uma regra específica que proíba que as crianças de qualquer idade acompanhe os pais ou responsáveis durante as eleições. No entanto, com base no princípio de sigilo do voto, a recomendação dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) é a de que os pequenos fiquem na sala das urnas, mas não sejam levados até as cabines.

O motivo dessa orientação é que algumas crianças podem, sem maldade, expor o candidato escolhido por seus pais. Alguns adultos chegam a permitir que os menores digitem os números nas urnas e, além do risco de vazamento da informação, ainda podem ser registrados votos errados.

Outro ponto a ser considerado é o risco de que candidatos usem crianças para descobrir em quem os pais dela votaram. Dessa forma, o ideal é que o menor não tenha acesso a cabine de votação, por mais legal que essa experiência pareça ser para os pequenos.

Mas, na verdade, caberá aos mesários, que são as autoridades dentro das seções eleitorais, a definição se as crianças podem ou não entrar com os pais até a efetivação do voto.

Já os adultos que estiverem com bebês de colo devem ser liberados para votar sem problemas.

Eleitores que precisam de auxílio

Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida poderão contar com a ajuda de uma pessoa de sua escolha, ainda que não tenha sido feito requerimento antecipadamente à juíza ou ao juiz eleitoral. Basta conversar com o mesário na hora da votação e explicar a necessidade.

Já os eleitores com deficiência visual poderão receber orientações das mesárias e dos mesários sobre o uso do sistema de áudio disponível na urna eletrônica, com fone de ouvido descartável oferecido pela Justiça Eleitoral.