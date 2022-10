Eleições 2022: Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo?

Eleitor que não votou no primeiro turno, e ainda não justificou, pode sim votar no segundo (Reprodução / TSE)

O segundo turno das eleições será realizado neste domingo (30) em todo o país. Desta vez, os eleitores escolhem o próximo Presidente da República e, em 12 estados, os governadores. Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno ficam na dúvida se devem votar nesta segunda etapa. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ressalta que todos, mesmo aqueles que ainda não justificaram a ausência, devem sim votar.

Conforme o TSE, todos aqueles que não votaram no último dia 2 poderão votar neste domingo, desde que estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral. Cada turno de votação é uma eleição independente, e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o comparecimento na segunda.

O eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias. A mesma regra vale para o segundo turno. Ou seja, quem não comparecer às urnas nos dois turnos, deverá apresentar duas justificativas à Justiça Eleitoral. De qualquer forma, o eleitor que ainda não tiver justificado sua ausência no primeiro turno não está impedido de votar no segundo.

Para justificar a ausência, o eleitor deve acessar o Sistema Justifica, na internet, ou mesmo apresentar o motivo por meio do aplicativo e-Título. Lá, será pedida a documentação que comprove o motivo da ausência. Caso a justificativa seja aceita, haverá o registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa for indeferida, a pessoa precisará quitar o débito.

Quem deve votar?

O TSE ressalta que deve votar todo cidadão alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Idosos acima dessa faixa etária, além de adolescentes de 16 e 17 anos, têm voto facultativo, ou seja, votam se quiserem.

Para conferir se o título de eleitor está válido, é possível fazer uma consulta no site do TSE ou pelo aplicativo e-Título.

A consulta é gratuita e, para acessar os dados, basta colocar o CPF, nome completo ou o número do título. O TSE reforça que, mesmo aqueles eleitores que não fizeram a biometria, mas estão com o título em situação regular, poderão votar.

Outra dica importante é consultar o local de votação antes de sair de casa. A busca pode ser feita nos canais digitais, onde basta informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado mostrará os números da zona eleitoral, da seção eleitoral e o endereço do local de votação.

A consulta também pode ser feita nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado.