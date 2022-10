Eleições 2022: Lula e Bolsonaro disputam o cargo de Presidente da República; veja a trajetória deles

O segundo turno das eleições 2022 será realizado neste domingo (30), das 8h às 17h (horário de Brasília), em todo o país. Nesta etapa, a população vai escolher o próximo Presidente da República. Estão na disputa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), representado nas urnas pelo número 13, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, com o número 22.

No primeiro turno, que foi realizado no último dia 2, o petista teve 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro.

Na ocasião, a candidata Simone Tebet (MDB) ficou em terceiro lugar na votação, com 4,16% e o pedetista Ciro Gomes teve 3,04% dos votos válidos. Os demais candidatos não atingiram individualmente 1% de votos válidos.

Neste segundo turno, deve votar todo cidadão alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Idosos acima dessa faixa etária, além de adolescentes de 16 e 17 anos, têm voto facultativo, ou seja, votam se quiserem.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo, caso esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. O órgão diz que cada turno de votação é uma eleição independente, e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o comparecimento na segunda.

Perfil dos candidatos

Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 anos, nasceu em Caetés, no interior de Pernambuco. Ele começou sua trajetória política na Grande São Paulo, onde, na juventude, trabalhou como metalúrgico. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e, em 1988, participou da Assembleia Constituinte.

Ele já foi eleito para a Presidência da República em dois mandatos, entre os anos de 2003 e 2010. Após sair do governo, ele foi investigado pela Operação Lava Jato e, entre 2018 e 2019, passou 580 dias preso.

No entanto, a condenação em questão foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu que o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, não tinha competência para tal julgamento e foi parcial na sua decisão.

Outros processos contra o ex-presidente Lula foram arquivados ou prescreveram.

Jair Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro, de 67 anos, nasceu em Glicério, no interior de São Paulo. Quando jovem, se mudou para o Rio de Janeiro, onde fez formação militar. Em 1989, ele deixou o Exército para se eleger vereador. Depois disso, ele foi deputado federal pelo estado seis vezes.

Em 2018, quando estava em campanha para o primeiro mandato como presidente, ele foi esfaqueado no abdômen em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Por conta do ataque, já teve de passar por várias cirurgias.

Naquele ano, foi eleito e assumiu a Presidência da República. Bolsonaro ficou um tempo sem legenda e se filiou ao Partido Liberal (PL) em 2021.

Seu primeiro mandato foi marcado por ataques aos ministros do STF, além de falas polêmicas e críticas em relação a atuação do político no enfrentamento à pandemia de covid-19. Agora, ele busca a reeleição para mais quatro anos.