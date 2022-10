Vídeo: Jovem tem mandíbula quebrada após se recusar a revezar aparelho em academia; veja

O jovem Gustavo Pinheiro, de 18 anos, foi agredido em uma academia em Salvador, na Bahia, depois que se recusou a revezar um aparelho com outro frequentador. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o homem, que usava boné, se aproximou e o atacou com socos (veja abaixo). A vítima sofreu uma fratura na mandíbula e perdeu um dente.

Jovem é agredido em academia e fratura mandíbula; veja o vídeo⬇️ pic.twitter.com/28r2oOJoLi — Diário da Amazônia (@DiarioAmazonia) October 27, 2022

O caso aconteceu no último dia 5 de outubro, mas só agora as imagens foram divulgadas. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal grave, ameaça e dano, e que deve ouvir o autor das agressões ainda nesta sexta-feira (28).

Em entrevista ao site UOL, Gustavo contou que estava sentado sobre o aparelho, descansando após fazer uma série de exercícios. Foi quando o frequentador se aproximou e, segundo ele, o mandou sair do local “de forma agressiva”.

“Então eu respondi: ‘Hoje não estou muito a fim, não estou muito legal’. Ele não aceitou minha resposta e já começou a discutir comigo, me xingar, perguntando se eu era dono da academia”, contou o rapaz.

Gustavo lembrou que, depois disso, voltou a se exercitar, quando o homem volta a se aproximar, acompanhado de outro frequentador que usava uma camiseta vermelha. Foi quando uma nova discussão começou e o rapaz foi agredido a socos.

“Quando eu recebi o soco, na realidade eu estava discutindo com o amigo dele [o homem de camiseta vermelha]. Ele veio por trás do amigo dele, eu nem estava esperando”, afirmou Gustavo, que logo depois continuou sendo agredido e bateu com a cabeça na estrutura de ferro de outro aparelho.

O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, no bairro Boca do Rio. Apesar do registro em vídeo, o suspeito não foi preso.

O advogado Diego Spínola, que defende Gustavo, disse ao UOL que o rapaz vai processar o agressor. ”Posteriormente, ao que tudo indica, o inquérito policial virará um processo criminal, oportunidade na qual trabalharemos por uma condenação”, disse. “Na esfera cível, é perfeitamente cabível uma ação de indenização por danos materiais e morais, o que será feito nos próximos dias”, destacou.

Em nota, a academia informou que rescindiu o contrato com o agressor e que ele não será mais aceito em nenhuma das unidades da rede.

