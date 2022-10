Sextou! Veja o que diz a previsão do tempo para hoje na cidade de São Paulo

Veja como fica a previsão do tempo para São Paulo Pixabay (Divulgação)

A sexta-feira (28) na cidade de São Paulo será mais fria do que os dias anteriores, segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

A temperatura máxima não vai além dos 26ºC, às 10h. Depois, a temperatura só tende a cair, chegando aos 19ºC, às 18h.

O dia será de sol com muitas nuvens. Haverá períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora - há 67% de chances de precipitações de 10mm.

Ainda de acordo com a previsão do tempo, a umidade do ar varia entre 33% e 78%.

O sol de põe às 18h18.

Previsão para o fim de semana

No sábado (29), a máxima será de 27ºC, enquanto a mínima ficará na casa dos 18ºC.

O paulistano pode esperar sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva podem acontecer. À noite, o tempo fica firme.

Já no domingo (30), segundo turno das eleições, os termômetros vão variar entre 19ºC e 29ºC.

O dia será de sol com muitas nuvens, e pancadas de chuva estão previstas para a tarde e a noite. Se for votar depois do almoço, é bom levar o guarda-chuva.