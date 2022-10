Prêmio acumulado da Quina vale R$ 6,2 milhões; confira sorteio

Hoje a Quina está com seu prêmio principal acumulado. Quem acertar os cinco números no sorteio desta sexta-feira (28) vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 6,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina de hoje:

08, 46, 53, 59, 77

LEIA TAMBÉM: Hoje tem Lotofácil de R$ 5 milhões; confira os números

Sorteio de quinta-feira

Nenhum apostador acertou a faixa principal do concurso 5985 da Quina, que foi sorteado na noite de quinta-feira (27) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No entanto, 49 pessoas fizeram quatro pontos e ganharam, cada uma, R$ 7.950,25. Outros 4.626 apostadores marcaram três acertos e vão receber R$ 80,20. Veja os números sorteados na quinta-feira.

Confira também o sorteio da Super Sete

A Super Sete de hoje vai pagar a quem acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 3,4 milhões, de acordo com o site da Caixa.

Veja os números sorteados:

7, 0, 7, 7, 5, 4, 3

Hoje tem também Lotomania

Confira:

10, 22, 27, 33, 34

36, 43, 44, 46, 51

55, 59, 64, 65, 69

71, 72, 80, 82, 92