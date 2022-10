Prefeitura de SP anuncia fim dos táxis pretos e devolução de R$ 60 mil a motoristas da categoria

A Prefeitura de São Paulo anunciou na quinta-feira (27) que vai acabar com os táxis pretos que circulam na capital. Essa categoria foi criada em 2015 com o objetivo de concorrer com os carros de aplicativo quando, cada motorista, pagou R$ 60 mil. Agora, a Justiça decidiu que o Executivo municipal tem que devolver esse valor aos condutores.

A licença para os táxis pretos começou com o objetivo que de os motoristas pudessem oferecer veículos mais confortáveis aos passageiros e, assim, garantiria aos taxistas uma concorrência maior. No entanto, os condutores afirmam que a popularização dos carros de aplicativo acabaram gerando prejuízos.

Dessa forma, a categoria entrou com uma ação e agora obteve parecer favorável. A prefeitura terá de devolver o valor investido. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que vai acatar a medida e que o ressarcimento será feito em duas parcelas a cada condutor. Ao todo, serão devolvidos cerca de R$ 70 milhões.

Os motoristas poderão continuar trabalhando na categoria comum do táxi até o fim de vida útil do veículo, que é de dez anos. Nesse período, aqueles que conseguirem fazer a troca por um carro branco serão liberados.

