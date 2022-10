Justiça condena ex-goleiro Bruno a pagar R$ 650 mil a filho por assassinato de Eliza Samudio

O ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado pela Justiça de Mato Grosso do Sul a pagar R$ 650 mil de indenização ao filho, Bruninho, pelo assassinato da mãe dele, Eliza Samudio, em 2010. A ação foi movida pela avó do garoto, que na época do crime era recém-nascido e hoje tem 12 anos. Ainda cabe recurso.

Na decisão, assinada na quinta-feira (27), o juiz Deni Luis Dalla Riva, da 6ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, destacou que Bruninho “foi submetido a situação de extremada violência”.

“É preciso considerar que além da própria conduta que culminou no assassinato de sua genitora, o autor [Bruninho] igualmente foi submetido a situação de extremada violência, especialmente porque igualmente sequestrado e mantido em cativeiro juntamente com Eliza Silva Samudio, presenciando, mesmo em tenra idade, a toda sorte de sofrimento físico e psicológico que foi imposto a esta”, destacou o magistrado.

Apesar do entendimento do juiz, o valor ficou bem abaixo do que foi solicitado pela avó de Bruninho, Sônia Moura, a título de indenização, no valor de R$ 6,4 milhões. O magistrado fixou R$ 150,96 mil de danos materiais e R$ 500 mil de danos morais.

Na sentença, o juiz detalhou, ainda, que “o óbito de qualquer um dos genitores, principalmente em situações como a presente, impõe à criança e ao adolescente situação nitidamente desfavorável em seu desenvolvimento, residindo neste ponto os prejuízos materiais e, também, morais, passíveis de indenização”.

“Além disso, a submissão ao sequestro e cárcere privado, enquanto criança de tenra idade, por vários dias, culminando com o assassinato de sua mãe é fato que cunhará negativamente sua vida e personalidade quiçá por quase toda sua existência e por onde quer que ande, na medida em que o fato, como já dito, teve repercussão e tornou-se do conhecimento geral da população brasileira vivente na década passada”, escreveu Riva.

A modelo Eliza Samudio foi morta em 2010, quando o filho era recém-nascido. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão por participação no assassinato. Desde 2019, o ex-goleiro cumpre pena em regime semiaberto domiciliar.

Em agosto passado, Bruno teve um pedido de prisão decretado pelo não pagamento de pensão a Bruninho. No entanto, conseguiu se manter fora da cadeia após fazer uma vaquinha e quitar a dívida de R$ 90 mil.

Morte de Eliza Samudio

A modelo de 25 anos desapareceu em 2010 e, até hoje, seu corpo nunca foi achado. Ela tinha acabado de ter um filho com Bruno, que era goleiro do Flamengo.

Na época, Bruno não reconhecia a paternidade de Bruninho, o que só ocorreu em 12 de julho de 2012, após uma sentença do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O ex-goleiro foi julgado pelo homicídio triplamente qualificado da modelo e, em 2013, condenado a 22 anos de prisão. Ele também respondeu pelo sequestro e cárcere privado do filho. Além disso, foi condenado por ocultação de cadáver, mas esta pena foi extinta, porque a Justiça entendeu que o crime prescreveu.

Mãe de Eliza, Sônia Moura diz que, mesmo mais de dez anos da morte, ainda tem esperanças de achar o corpo da filha.

