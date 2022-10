Eleições 2022: Veja as cidades da Grande SP que liberaram passe livre no transporte neste domingo

Além da capital paulista, pelo menos mais 20 municípios da Grande São Paulo confirmaram, até o início da tarde desta sexta-feira (28), que vão oferecer passe livre nos ônibus no próximo domingo (30), dia do segundo turno das eleições. Em alguns municípios a gratuidade foi determinada espontaneamente, já em outros após decisões judiciais.

Na Cidade de São Paulo, o anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) na última segunda-feira (24). As catracas dos ônibus estarão liberadas das 6h às 20h, em caráter excepcional.

Já nas cidades do ABC Paulista a confirmação ocorreu na última quarta-feira (26), durante reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, pelos prefeitos das cidades de Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Já a cidade de São Bernardo do Campo, que aguardava o resultado de uma decisão judicial, confirmou a gratuidade nesta sexta-feira.

As iniciativas têm como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberou o transporte público gratuito no segundo turno das eleições. A medida define que prefeitos e governadores que adotarem a medida não serão responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.

Veja abaixo a lista de cidades onde haverá passe livre nos ônibus no domingo:

Diadema

Embu das Artes

Embu Guaçu

Franco da Rocha

Jandira

Mauá

Osasco

Pirapora do Bom Jesus

Ribeirão Pires

Rio Grande da Serra

Santa Isabel (apenas em bairros em que há deficiência de transporte)

Santo André

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

Taboão da Serra

Vargem Grande Paulista

Barueri

Carapicuíba

Guarulhos

Itapevi

Metrô, CPTM e EMTU

O governo de São Paulo divulgou na quinta-feira (27) que o transporte público por trilhos e também por ônibus metropolitano será gratuito neste domingo.

A medida, segundo o governo, valerá para o Metrô de São Paulo, os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), os ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e também para ônibus intermunicipais de todo o estado.

