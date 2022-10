Eleições 2022: como acompanhar a apuração e o resultado oficial do 2º turno para Presidente

Quem será o candidato que ocupará o cargo de Presidente da República no próximo período de 4 anos [2023-2026]? Embora as eleições 2022 só sejam definidas nas urnas, na votação confirmada para acontecer no próximo domingo (30), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já disponibilizou a atualização do portal para quem estiver interessado em acompanhar a apuração oficial.

Ao acessar a página, no momento da produção desta notícia (28-10-22, às 8h58, horário de Brasília), pode-se conferir os percentuais (%) zerados e já o nome de ambos os candidatos que se enfrentam em mais um dia de votação.

Na disputa e na imagem do portal do TSE, a primeira foto mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato que ocupou o 1º lugar de votações no primeiro turno com 48,43%, seguido pela atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição e obteve um total de 43,20%.

Como faço para acompanhar o resultado do segundo turno?

Acessando o seguinte link, você será direcionado para a página que indicamos anteriormente. É justamente neste portal, o do TSE, em que o resultado será contabilizado e publicado, de acordo com a apuração das urnas eletrônicas.

Além da atualização automática dos números, na parte superior, ao lado da frase que diz “x,xx% das seções totalizadas” há também o campo “atualizar”.

Veja abaixo uma imagem do passo a passo indicado anteriormente e de como se encontra hoje (28-10-22, às 8h58, horário de Brasília).