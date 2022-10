Armas antigas são encontradas dentro da mochila de aluna de 3 anos, em Santo André

A professora de uma creche municipal de Santo André, no ABC Paulista, encontrou duas armas antigas dentro da mochila de uma aluna de 3 anos. Ela informou a direção da unidade e a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada. Os pais da menina foram levados para a delegacia, onde disseram que as “garruchas” eram objetos de decoração.

O caso aconteceu na quinta-feira (27) na creche Adalgisa Boccasino Pinheiro de Faro, que fica no Jardim Marek. A professora iniciava as atividades, quando foi pegar um material na mochila da criança e encontrou as armas. A GCM esteve na escola e recolheu as “garruchas”.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André, onde os pais da menina prestaram esclarecimentos. Eles não têm antecedentes criminais e afirmaram que as armas seriam utilizadas como artigo de decoração em uma festa da família com o tema “Lampião e Maria Bonita”. Eles não souberam explicar como os objetos foram parar na mochila da criança.

A Polícia Civil encaminhou as armas para perícia. Elas estavam sem munição e em mau estado de conservação. Segundo a corporação, caso os equipamentos funcionem, os pais poderão ser indiciados pelo crime de omissão.

A Prefeitura de Santo André informou, em nota, que a criança não teve acesso às armas dentro da creche. “Com o controle da situação por parte da equipe gestora, a criança continuou a rotina escolar normalmente”, destacou.

A administração municipal disse, ainda, que “a Secretaria de Educação participa ativamente dos encaminhamentos para as devidas providências. Representantes da pasta acompanham o desenrolar do caso na delegacia, inclusive com atuação do Conselho Tutelar.”

