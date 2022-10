Resultado do concurso 5985 da Quina

O concurso 5985 da Quina sorteia nesta quinta-feira (27) R$ 5,2 milhões. Para levar para casa, basta acertar as cinco dezenas abaixo.

Veja os números sorteados na Quina desta quinta-feira:

05, 24, 40, 55, 73

SORTEIO DE ONTEM

Oito pessoas dividiram o prêmio desta quarta-feira. Cada um deles ganhou R$ 753.967,36.

Os felizardos são das seguintes cidades: Brasília (DF), Santa Luzia do Paruá (MA), Governador Valadares (MG), Campo Grande (MS), Nova Xavantina (MT), Nova Iguaçu (RJ) - com duas apostas vencedoras - e Santiago (RS).

Além deles, 81 apostadores marcaram a quadra (quatro pontos) e vão ganhar R$ 5.686,38 cada. Já o terno (três dezenas) saiu para 5.734 pessoas, que vão levar para casa R$ 76,50.

Dupla Sena paga R$ 1,1 milhão

O apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena pode levar para casa um prêmio de R$ 1,1 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. Confira os números:

1º sorteio

11, 12, 17, 35, 42, 47

2ª sorteio

05, 22, 37, 44, 45, 47

Dia de Sorte tem prêmio de R$ 150 mil

06, 12, 13, 19, 28, 30, 31

Mês da Sorte: 02 (Fevereiro)

Veja os números da Timemania

20, 24, 32, 35, 52, 69, 74

Time do coração: 15 (Botafogo/PB)