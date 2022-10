Mulher é eletrocutada enquanto lavava calçada

Um forte choque elétrico matou uma mulher de 34 anos que lavava a calçada de sua casa ontem de tarde na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

Calhandea Guzzo foi encontrada desmaiada na calçada por vizinhos ao lado da lavadora elétrica de alta pressão que estava usando na lavagem e que foi a responsável pela eletrocussão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local constatou que Calhandea tinha sofrido uma parada cardíaca. Ela foi colocada na ambulância e durante o trajeto foi realizada manobras de ressuscitação e uso de desfibrilador.

Ela inda chegou no hospital com vida, mas mesmo com todos os atendimentos da equipe de emergência não foi possível fazer seu coração voltar a funcionar e ela morreu no local.

A polícia trabalha com a hipótese de morte por eletrocussão causada pelo lavadora elétrica, mas ainda aguarda o laudo da necropsia para ter um parecer mais claro da morte da gaúcha. A caso foi registrado como acidente doméstico, mas a polícia mantém investigação.

Calhandea era casada, tinha marido e dois filhos pequenos.

