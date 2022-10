Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 130 milhões

Ninguém acertou a faixa principal do concurso 2533 da Mega-Sena, que foi realizado na noite de quarta-feira (26) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, a loteria segue acumulada e agora tem prêmio estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (29).

Os números sorteados na quarta-feira foram:

17, 18, 20, 37, 45, 53

Ao todo, 134 apostadores acertaram a quina (cinco números) e ganharam, cada um, R$ 59.636,65. Outros 11.048 sortudos marcaram a quadra (quatro números) e levaram prêmio de R$ 1.033,32.

Apostas para o próximo sorteio

Se quiser arriscar um palpite para a Mega-Sena, você deve fazê-lo até as 19h de sábado em qualquer casa lotérica do País ou pela internet. O sorteio será realizado a partir das 20h da data, juntamente com as demais loterias.

É preciso marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta comum, com seis números, custa R$ 4,50.

