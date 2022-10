Lotofácil 2649: confira os números sorteados nesta quinta-feira

Após sair par dois apostadores no sorteio de ontem, a Lotofácil retorna nesta quinta-feira com prêmio de R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as 15 dezenas.

Os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira são:

02, 03, 06, 07, 08

10, 12, 14, 15, 16

17, 19, 20, 23, 24

RESULTADO DE ONTEM

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2648 no sorteio de ontem. As apostas foram feitas nas cidades de Guaxupé, em Minas Gerais, e Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou para casa R$ 703.410,94.

No total, 209 pessoas marcaram 14 pontos e receberam, cada uma, R$ 1.411,38. Outros 9.188 apostadores tiveram 13 acertos e ganharam R$ 25. Confira os números.

Dupla Sena paga R$ 1,1 milhão

O apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena pode levar para casa um prêmio de R$ 1,1 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. Confira os números:

1º sorteio

11, 12, 17, 35, 42, 47

2ª sorteio

05, 22, 37, 44, 45, 47

Dia de Sorte tem prêmio de R$ 150 mil

06, 12, 13, 19, 28, 30, 31

Mês da Sorte: 02 (Fevereiro)

Veja os números da Timemania

20, 24, 32, 35, 52, 69, 74

Time do coração: 15 (Botafogo/PB)