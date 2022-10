Eleições 2022: Seis cidades do ABC Paulista liberam passe livre em ônibus no segundo turno

Seis das sete cidades do ABC Paulista anunciaram passe livre nos ônibus no próximo domingo (30) (Reprodução/Pixabay - F. Muhammad)

Seis dos sete municípios do ABC Paulista vão oferecer passe livre nos ônibus no próximo domingo (30), dia do segundo turno das eleições. O anúncio foi feito na quarta-feira (26), durante reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, pelos prefeitos das cidades de Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Apenas São Bernardo do Campo ainda aguarda o resultado de uma decisão judicial para se posicionar sobre a questão.

A gratuidade no transporte público segue o que será realizado na capital paulista. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou, na última segunda-feira (24), que haverá passe livre em ônibus municipais, das 6h às 20h, em caráter excepcional.

Neste dia, as pessoas subirão e descerão pela porta da frente. A prefeitura anunciou ainda que vai disponibilizar mais 2 mil ônibus durante a eleição.

A medida ocorreu após a publicação de uma resolução do Supremo Tribunal Federal (STF), que liberou estados e municípios a darem passe livre nos ônibus no dia do segundo turno das eleições. O objetivo é facilitar a ida dos eleitores aos locais de votação.

Além das cidades do ABC Paulista e da capital, até o momento, já foi confirmado o passe livre no transporte dos municípios de Embu das Artes, Embu-Guaçu, Franco da Rocha, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santa Isabel, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Metrô, CPTM e EMTU

Sobre a gratuidade nas passagens do Metrô, CPTM e EMTU no domingo, o Governo de São Paulo informou que a medida ainda é analisada.

