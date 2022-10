Eleições 2022: candidatos ao Governo de SP, Tarcísio e Haddad se enfrentam hoje em debate

Os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), que disputam o segundo turno das eleições para o Governo de São Paulo, se enfrentam na noite desta quinta-feira (27) em um debate na TV Globo. O evento ocorre após a novela “Travessia” e poderá ser acompanhado também nos canais digitais da emissora.

Esse será o último encontro entre os dois candidatos antes da realização do pleito, no próximo domingo (30). No primeiro turno, que ocorreu no dia 2 de outubro, Tarcísio obteve 42,32% dos votos válidos e Haddad, 35,70%.

Na ocasião, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), registrou 18,40% da preferência do eleitorado, seguido por Vinicius Poit (Novo), com 1,67% dos votos, e Elvis Cezar (PDT), com 1,21%. Os demais candidatos não atingiram 1% dos votos válidos.

Perfil dos candidatos

Tarcísio Gomes de Freitas, 47 anos, é graduado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia, foi presidente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e ministro da Infraestrutura.

Fernando Haddad, 44 anos, é formado em direito pela Faculdade do Largo São Francisco e doutor em filosofia. Foi ministro da Educação e prefeito da cidade de São Paulo.

