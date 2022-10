Criança autista cai de 3º andar de prédio; vizinha segurou menina nos braços e a salvou

Uma menina autista, de 9 anos, caiu do 3º andar de um prédio em João Pessoa, na Paraíba, na noite da última quarta-feira (26). Uma vizinha segurou menina nos braços e a salvou.

O acidente ocorreu por volta de 18h. Thallyta Kelciene viu o que estava prestes a acontecer e levantou os braços para segurar a criança.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a pequena para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. De acordo com boletim médico, o quadro de saúde é estável.

Em entrevista ao “Bom Dia Paraíba”, da TV Cabo Branco, Juliana Simplício, que é companheira de Thallyta, contou que a menina teria se assustado com o barulho de um evento que acontecia no bairro.

Ato heroico

Thallyta havia feito uma cirurgia recente, e ontem foi a primeira vez desde então que ela desceu do apartamento.

“No momento eu nem lembrei que estava operada, a reação foi mais de ‘levanta, vai, tenta segurar’. Quando eu tava sentada, que o síndico passou correndo, eu me assustei pela velocidade. Estava muito barulho por causa de uma carreata e me veio o pensamento ‘olha pra cima’. Quando eu olhei, ela já estava 100% para fora da residência”, disse Thallyta à reportagem, reproduzida pelo “G1″. “Só dei dois passos e meio e assim que levantei os braços ela caiu. O impacto foi em mim, mas no que ela bateu e que girou porque eu peguei no braço, ela caiu no chão quietinha e eu não percebi nada fraturado.”

Ainda conforme Thallyta, a família da menina a agradeceu pelo ato heroico.

LEIA TAMBÉM: