VÍDEO: Médica é baleada de raspão no ombro durante tentativa de assalto em Santo André

Médica foi baleada durante tentativa de assalto no bairro Campestre, em Santo André, no ABC Paulista (Reprodução/Twitter)

Uma médica de 41 anos foi baleada de raspão no ombro durante uma tentativa de assalto em Santo André, no ABC Paulista, na terça-feira (25). De acordo com a Polícia Civil, ela saía de um imóvel quando foi abordada por três criminosos armados, que tentaram levar o carro dela. Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou que um deles atirou contra a vítima. Sem conseguir ligar o veículo, eles fugiram em seguida (veja abaixo - ATENÇÃO, IMAGENS FORTES).

Aconteceu hoje em Santo André.



Esses lixos quase mataram a mulher a troco de nada.



SP está entregue ao crime, não temos segurança! pic.twitter.com/CAfXpGrCfl — Moreira 🥊 (@MetodoMoreira) October 25, 2022

O caso aconteceu no bairro Campestre. A médica, que é natural do Espírito Santo, deixava uma casa no momento em que foi abordada. Uma testemunha do crime conseguiu gravar as imagens, que mostram que a mulher tentou argumentar com os criminosos que precisava pegar um material de trabalho.

Os bandidos, então, entraram no veículo, sem deixar que ela se aproximasse. Nesse momento, um deles atirou, quando é possível ver que a pressão da bala até movimentou o cabelo da vítima. Ela se afastou, mas acabou atingida de raspão no ombro. Em seguida, os criminosos saíram correndo do veículo, depois que não conseguiram dar a partida.

A médica foi socorrida e levada ao Hospital Brasil, onde recebeu o devido atendimento. Na fuga, segundo a polícia, os criminosos ainda abordaram uma outra vítima nas imediações e levaram o carro dela.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 4º Distrito Policial de Santo André. No entanto, até a manhã desta quarta-feira (26), nenhum dos suspeitos havia sido identificado e preso.

