Veja as dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta quarta-feira

A Lotofácil desta quarta-feira (26) sorteia prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil de hoje são:

04, 07, 08, 10, 11

12, 13, 14, 15, 16

17, 18, 20, 22, 25

Sorteio de ontem

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2647 da Lotofácil desta terça-feira. Os ganhadores são de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou para casa R$ 659.509,48.

Ao todo, 286 apostadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, R$ 1.381,46. Outras 7.870 apostadas ganhadoras marcaram 13 pontos e levaram R$ 25. Veja os números sorteados.

Super Sete de hoje também está acumulada

Hoje tem também sorteio da Super Sete, cujo prêmio está acumulado em R$ 3,3 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a loteria desta quarta-feira:

O último sorteio da Super Sete foi realizado na segunda-feira, quando nenhum apostador acertou os sete números e nem a faixa anterior de premiação, dos seis números.

Lotomania paga R$ 1,5 milhão; confira

02, 05, 07, 13, 16

18, 29, 32, 36, 41

55, 58, 68, 71, 73

79, 84, 86, 89, 97