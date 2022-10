Tradicional árvore de Natal de São Paulo ganha novo endereço; confira

A tradicional árvore de Natal de São Paulo, montada desde 2002 no Parque do Ibirapuera, terá um novo endereço. Este ano, a estrutura será instalada no Parque Villa-Lobos.

A mudança ocorre após uma decisão da Coca-Cola Femsa Brasil, patrocinadora da árvore de Natal.

“O local escolhido para este ano possui a estrutura necessária para receber a inovação da Árvore 2022, a qual será a primeira com um espaço para interação com o público”, explicou a empresa em comunicado.

Em nota, a Prefeitura da Capital, que cede e autoriza o espaço para montagem da árvore, disse que a “administração municipal apoia institucionalmente a tradicional árvore de Natal por ser um símbolo de inquestionável relevância para o Natal da cidade, mas não é responsável pela sua concepção ou o local em que será instalada”.

Para visitar

A inauguração da árvore de Natal está marcada para 27 de novembro, às 19h. A visitação será gratuita.

A estrutura terá 52 metros de altura, 22 metros de diâmetro e ficará instalada até o dia 6 de janeiro de 2023. A montagem já começou.

Nos últimos dois anos, a tradicional árvore foi montada na Ponte Estaiada, sobre o Rio Pinheiros, como uma forma de evitar aglomerações durante a pandemia da covid-19.

