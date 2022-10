Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 6 milhões; veja os números sorteados

A Quina também está com seu prêmio principal acumulado e quem tiver a sorte para acertar as cinco dezenas mágicas pode levar para casa R$ 6 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados para a Quina desta quarta-feira são:

32, 35, 37, 65, 66

Prêmio de terça-feira

Apesar de nenhum apostador ter levado o prêmio principal da Quina de ontem, 77 pessoas marcaram a quadra (quatro dezenas) e vão receber R$ 5.500,67. Já o terno (três acertos) vai pagar R$ 70,32 a 5.736 apostas. Veja os números sorteados.

Super Sete de hoje também está acumulada

Hoje tem também sorteio da Super Sete, cujo prêmio está acumulado em R$ 3,3 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a loteria desta quarta-feira:

EM INSTANTES

ÚLTIMO SORTEIO

O último sorteio da Super Sete foi realizado na segunda-feira, quando nenhum apostador acertou os sete números e nem a faixa anterior de premiação, dos seis números.

Lotomania paga R$ 1,5 milhão; confira

02, 05, 07, 13, 16

18, 29, 32, 36, 41

55, 58, 68, 71, 73

79, 84, 86, 89, 97