Menino de 7 anos morre após ser picado por escorpião no interior de SP

Um menino de 7 anos morreu na tarde da última terça-feira (25) após ser picado por um escorpião, em Anhembi, no interior de São Paulo.

Segundo o “G1″, o pequeno Luiz Miguel Furtado Barbosa foi atacado pelo animal no domingo (23) e foi levado ao Hospital das Clínicas de Botucatu, também no interior, pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele precisou ser internado na UTI (Unidade de terapia intensiva) e, depois do dois dias, veio à óbito.

Luto de três dias

O executivo municipal decretou luto de três dias. Nas redes sociais, a administração publicou uma nota lamentando a morte da criança. “A Prefeitura Municipal de Anhembi, extremamente entristecida, vem prestar sua solidariedade aos familiares de Luiz Miguel Furtado Barbosa, e Decreta luto oficial por 3 dias.”

A Câmara Municipal de Anhembi também se pronunciaram sobre o caso. “Com profunda tristeza, a Câmara Municipal expressa seu pesar pelo falecimento do pequeno Luiz Miguel Furtado Barbosa. Que o Espírito Santo Consolador possa confortar o coração de seus pais e familiares”, diz o texto.

