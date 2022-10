Justiça marca audiência de instrução de José Dumont por armazenamento de pornografia infantil

O ator José Dumont, de 72 anos, que virou réu por armazenamento de pornografia infantil, teve a primeira audiência de conciliação, instrução e julgamento do processo marcada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Segundo reportagem da BandNews FM, a sessão deverá ser realizada no próximo dia 6 de dezembro. O artista segue sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica e já teve um novo pedido de prisão feito pela Polícia Civil, que ainda está em análise.

Dumont foi preso no último dia 15 de setembro, quando policiais investigavam um suposto abuso sexual contra um menino de 12 anos e encontraram imagens de sexo envolvendo crianças no celular e computador do artista. Ele foi denunciado pelo Ministério Público e virou réu no caso. Após uma audiência de custódia, foi liberado do presídio no último dia 12 de outubro, quando passou a usar a tornozeleira eletrônica.

No último dia 17, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), pediu a prisão preventiva do ator por conta das evidências obtidas sobre o abuso sexual do menor de 12 anos. Assim, a polícia diz que, em liberdade, ele representa risco a outras crianças e adolescentes. Essa solicitação, no entanto, ainda não foi avaliada pela Justiça.

A mãe do garoto foi ouvida na delegacia e contou que só tomou conhecimento sobre o que ocorreu com seu filho após vizinhos denunciarem as suspeitas de estupro no entorno da residência do ator.

O advogado da família endossou que outras crianças podem ter sido vítimas de Dumont e que, fora da prisão, ele poderia coagir as famílias a ficarem em silêncio.

A defesa do ator não foi encontrada para comentar sobre o assunto até a publicação desta reportagem.

Réu por pedofilia, ator José Dumont soma mais de 40 anos de carreira como ator (Reprodução/TV Globo)

Imagens de sexo e suposto abuso

O ator foi flagrado por policiais com imagens de sexo envolvendo crianças em seu computador e celular durante as investigações sobre o suposto abuso sexual de um adolescente de 12 anos. Ele passou a ser investigado depois que câmeras de segurança do condomínio onde o ator mora, no Bairro do Catete, na Zona Sul do Rio, mostraram ele beijando e fazendo carícias no menor.

A defesa dele nega a acusação e diz que Dumont “se considera” um padrinho do menino e conhecia toda a família dele.

Quando os policiais investigavam o caso, encontraram imagens de sexo envolvendo crianças. Assim, ele foi preso e depois denunciado pelo Ministério Público por adquirir, possuir e armazenar em seu computador e em seu telefone celular fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo menores de diversas idades. A Justiça acatou a denúncia e o ator virou réu no caso.

Logo depois, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que o ator pagaria uma fiança no valor de R$ 40 mil e que colabora com as investigações. A solicitação, no entanto, foi negada pela Justiça. Ele só obteve a soltura no último dia 11 e deixou o presídio no dia 12.

Material serviria para ‘estudo’

De acordo com reportagem do jornal “O Globo”, ao ser ouvido pela polícia logo após a prisão, Dumont negou que integrasse um grupo de pornografia infantil, mas confirmou que essas imagens apreendidas eram dele e seriam usadas como estudo para um futuro trabalho.

No entanto, um relatório feito Núcleo de Combate ao Uso e à Exploração Sexual Infantil, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), indica que pelo menos um dos 240 arquivos de imagens e vídeos de pornografia infantil pode ter sido produzido com uma câmera do aparelho celular de Dumont.

A Polícia Civil diz que tanto o computador quanto o celular de Dumont ainda vão ser submetidos a uma perícia. A análise mais aprofundada visa identificar se há mais conteúdos de sexo envolvendo menores de idade.

