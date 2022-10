Dia do Servidor Público altera rotina na cidade de São Paulo; veja o que abre e o que fecha na sexta-feira

Na sexta-feira (28) se comemora o Dia do Servidor Público. Assim algumas unidades na cidade de São Paulo terão seu funcionamento alterado.

Vale dizer que, mesmo com o data, as campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem normalmente nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h.

Estarão abertos os seguintes equipamentos de saúde:

- AMAs 12h estarão abertas até as 19h;

- AMAs/UBSs Integradas funcionarão das 7h às 19h, inclusive para a vacinação;

- Hospitais Municipais (HM);

- Prontos-socorros municipais (PSMs);

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Samu 192;

- Hospitais veterinários públicos.

Transporte, trabalho e lazer

Quanto aos ônibus, A SPTrans vai manter a frota correspondente aos dias úteis. No domingo, 2º turno das eleições 2022, a quantidade de coletivos será equivalente a de um sábado, com cerca de 6,8 mil ônibus.

Devido ao Dia do Funcionário Público, a rede de postos do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), assim como as unidades da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, nas zonas Leste e Norte da capital, não irão funcionar na sexta-feira. As alterações no atendimento seguem o Decreto de número 61.006/2022.

Já o CFCCT (Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes), administrado pela Fundação Paulistana, estará com a área externa aberta nesse dia. O público terá acesso à quadra poliesportiva, pista de skate e área verde, disponíveis das 10h às 20h. As atividades do teatro e do cinema também prosseguirão normalmente. A biblioteca não funcionará no feriado.

Os Teias da Ade Sampa, agência ligada a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho estarão fechados na sexta-feira.

Já os parques municipais naturais e urbanos estarão abertos normalmente para o público, assim como os Centros Esportivos.

Para verificar o funcionamento de bibliotecas, mercados, sacolões e outros equipamentos da Capital, clique aqui.

