Cidade de SP prorroga campanha de vacinação contra poliomielite por tempo indeterminado

A Prefeitura de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra poliomielite por tempo indeterminado. A ação estava prevista para ser encerrada no próximo domingo (30), mas, com objetivo de aumentar a cobertura vacinal de crianças de 1 a 4 anos e 11 meses, os trabalhos seguirão até que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) julgue necessário.

Também foi prorrogada, pelo mesmo período, a campanha de multivacinação para a faixa de 0 a 15 anos. São alvo as vacinas meningocócicas do tipo C e ACWY, contra HPV, BCG, hepatites A e B, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, difteria/tétano e influenza (vírus causador da gripe).

Desde o dia 8 de agosto, quando a campanha de multivacinação foi iniciada, até segunda-feira (24), a capital aplicou 1.475.988 doses de vacinas, sendo 352.473 contra a poliomielite e 1.123.515 de outros 15 imunizantes. As campanhas visam ampliar as coberturas, que seguem abaixo do preconizado.

No caso da pólio, por exemplo, neste ano a cobertura básica está em 79,20%, segundo o registrado até o momento, enquanto a meta estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de 95%.

Diante disso, a SMS recomenda a mães, pais e responsáveis legais de menores de cinco anos que, em virtude da situação de risco iminente de reintrodução do poliovírus no território nacional, levem seus filhos aos postos de saúde para a verificação da situação vacinal a fim de que sejam feitas atualizações, se necessário.

Alvos da campanha contra pólio

A campanha da pólio tem o objetivo de imunizar com a vacina oral contra a poliomielite (VOP), as crianças de 1 a 4 anos e 11 meses que tenham o esquema prioritário completo da vacina inativada contra a poliomielite (VIP).

Na vacinação de rotina do calendário, a VIP deve ser aplicada aos dois, quatro e seis meses de idade, e a VOP aos 15 meses e aos quatro anos.

Clique aqui para consultar o endereço das unidades de saúde da capital

