Vídeo: turista filma própria morte em tirolesa no Ceará

Uma viagem de férias com a namorada se transformou em tragédia depois e o turista Sérgio Murilo Lima de Santana, de 39 anos, acabou filmando a própria morte em Canoa Quebrada, no litoral cearense, no último dia 10.

Sua companheira havia acabo de descer a famosa tirolesa do local, no município de Aracati, e ele iniciou a descida filmando com seu celular. Pelas imagens, é possível ver sua animação à medida que ganhava velocidade sobre as dunas da praia.

Pouco antes do final do percurso, entretanto, uma das vigas que sustentava a corda da tirolesa se partiu, derrubando o turista na areia de uma altura considerável.

Santana foi rapidamente socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento na região, mas já chegou morto ao local. Ele e sua companheira estavam de férias no Ceará há 6 dias.

Após a morte do turista, a Prefeitura de Aracati mandou que todos os equipamentos de tirolesa do município fossem interditados para inspeção.

Em comunicado, a Prefeitura afirma que fará uma rigorosa avaliação técnica de todos os equipamentos da região com a ajuda dos órgãos técnicos, como Corpo de Bombeiros e Conselho Regional de Engenharia (Crea).

A família da vítima foi ouvida pela polícia local, que deve abrir inquérito para apurar as responsabilidades.

ESSE É O QUINTO ACIDENTE

O rompimento da viga que sustentava a tirolesa é o quinto acidente ocorrido em pontos turísticos no Ceará neste ano. Em janeiro deste ano, outra tirolesa cedeu e derrubou um morador de Fortaleza, na praia de Tatajuba, em Camocim. Felizmente, o rapaz caiu em uma lagoa entre duas dunas e não se feriu gravemente.

Os outros acidentes foram com capotamento de buggy e afogamento.