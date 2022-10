Prefeitura oferece 300 vagas de controlador de acesso para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Prefeitura de São Paulo realiza nesta quinta-feira (27) processo seletivo para trabalhar no Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Ao todo são 300 vagas de controlador de acesso para o evento, programado para o mês de novembro no Autódromo de Interlagos.

As oportunidades exigem candidatos a partir dos 18 anos, com Ensino Médio completo, experiência na função e disponibilidade para trabalhar entre os dias 7 e 13 de novembro. Os selecionados irão contar com diária de R$ 120 e alimentação no local.

Para participar do processo seletivo basta se dirigir ao Cate Interlagos às 8h com RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser o modelo digital.

Seleção para o GP de F-1

Data: 27 de outubro (quinta-feira)

Horário: 8h

Local: Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6.122

Levar RG, CPF e carteira de trabalho

LEIA TAMBÉM: