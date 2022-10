Menina de 5 anos sofre acidente em escada rolante e tem dedo do pé amputado

Um menina de 5 anos teve um dedo do pé amputado depois de sofrer um acidente na escada rolante de um shopping em Dourados, em Mato Grosso do Sul.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (21). O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado após a criança, que usava uma sandália de borracha, prender o pé no equipamento.

A menina foi encaminhada para um hospital na cidade, onde foi submetida a uma cirurgia. O dedo ficou dentro da escada rolante, o que impediu a reimplantação pelos médicos.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados. Perícia Técnica foi solicitada.

O shopping

A menina estava acompanhada do pai, o bancário Fagner Pacheco, quando tudo aconteceu. Ao “UOL”, ele contou que não recebeu o auxílio adequado do shopping, chegando a enviar uma mensagem para a administração do local.

“Disse [por mensagem]: sou o pai da menina que teve um dedo amputado, entrem em contato. Não entraram em contato comigo, com assistência médica, não entraram em contato com nada no dia. No outro dia, às 9h53, o shopping entra em contato se disponibilizando, mas se disponibilizando para quê? Na hora em que eu precisei, ninguém me ajudou, ninguém veio me dar um auxílio”, afirmou. “Estou sem dormir há três dias, sem conseguir descansar, só lembrando da imagem da minha filha, desesperadamente, pedindo socorro”, continuou ele.

Em nota, o shopping Avenida Center, por sua vez, disse que a menina foi atendida por bombeiros civis que atuam no local e que vem “mantendo acompanhamento com a família para prestar toda a assistência que o caso requer”.

A administração afirmou ainda que a escada rolante está dentro das especificações pedidas pelo Corpo de Bombeiros e que as manutenções estão em dia.

