Homem que levou tiro nas costas em SP revela que traição motivou briga

Mulher atirou nas costas do namorado na Zona Leste de São Paulo (Reprodução/Redes sociais)

O homem que levou um tiro nas costas da namorada na Zona Leste de São Paulo disse à polícia que uma traição foi o motivo da briga antes da tentativa de homicídio. As informações são do “G1″.

Segundo Fábio Aurélio Silva, 42 anos, após um tempo de relacionamento, Daiana Rosa da Silva Luz, de 36, passou a pegar seu computador para verificar conversas entre ele e outras pessoas. Com isso, o relacionamento teria se desgastado, e as discussões se tornaram frequentes.

No começo deste mês, uma mulher o chamou para ir a um churrasco, e os dois acabaram indo a um motel. Daiana descobriu e foi até o apartamento do namorado. Antes de entrar no imóvel, ela chegou a mandar mensagem dizendo que teria batido o carro.

Ainda segundo o relato dele à polícia, Daiana teria entrado no imóvel com a senha da porta, o questionado sobre a suposta traição e contado que havia tomado conhecimento do que havia acontecido. Quando ele saiu para trabalhar, ela sacou uma arma e disparou.

Se entregou à polícia

Daiana se entregou à polícia no último dia (17). Ela teve a prisão temporária decretada pela Justiça e estava foragida desde o último dia 6, data em que o crime ocorreu.

De acordo com a Polícia Civil, ao se entregar, Daiana disse aos agentes que cometeu o crime por ciúmes.

O caso foi registrado inicialmente na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher, mas é investigado pelo 66º DP. A atiradora deve responder por tentativa de homicídio qualificado.

