Grávida de 8 meses confessa duplo homicídio; vítimas são pai e irmão de suposta amante do marido

Uma mulher grávida de oito meses, investigada pela morte do pai e do irmão da suposta amante de seu marido, se apresentou à delegacia na última segunda-feira (24). Ela confessou o duplo homicídio, mas alegou legítima defesa. Foi ouvida e liberada.

O caso aconteceu em Terra Nova do Norte, em Mato Grosso, no último sábado (22). Bruna Felks, de 26 anos, disse que as vítimas a agrediram e que, por causa disso, disparou contra elas com a arma do marido.

Marcelo de Barros, de 37 anos, foi o primeiro a ser atingido, com três tiros, no peito e no abdômen. O pai dele, Genuir de Barros, de 67 anos, tentou defendê-lo e também acabou ferido, com dois disparos no peito. Os dois não resistiram e morreram.

A discussão

Segundo a polícia, Bruna foi até a casa da família da suposta amante acompanhada da mãe para tirar satisfação sobre o caso extraconjugal. No local, houve discussão e, segundo a gestante, as supostas agressões.

Segundo reportagem do “UOL”, o pai da suspeita teria chegado na casa das vítimas em uma caminhonete e chamado a filha para ir embora. Bruna, então, foi até o veículo, pegou a pistola, disparou contra Marcelo e, em seguida, em Genuir. O marido da suspeita conseguiu pegar a arma e impedir novos disparos.

Bruna e a mãe teriam ainda agredido a amante com puxões de cabelo. O pai da gestante teria ajudado. Depois, fugiram do local.

Ainda de acordo com a polícia, o marido de Bruna tentou socorrer Marcelo, que foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu. Já Genuir teve a morte constatada ainda no local do crime.

