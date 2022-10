Confira o sorteio da Lotofácil de R$ 1,5 milhão desta terça-feira

O concurso 2647 da Lotofácil vai pagar nesta terça-feira (25) um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com informações do site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil:

01, 03, 04, 05, 06

09, 10, 13, 16, 17

18, 19, 22, 24, 25

SORTEIO DE SEGUNDA

Ontem, três sortudos dividiram o prêmio da Lotofácil e cada um levou para casa a bolada de R$ 415.793,47. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, Marechal Floriano, no Espírito Santo, e São José de Ribamar, no Maranhão.

Na segunda faixa de premiação, 275 apostas marcaram 14 pontos e vão receber prêmios individuais no valor de R$ 1.358,68. Já quem acertou 13 dezenas - caso de 10.615 apostas, ganhará apenas R$ 25.

Dupla Sena paga R$ 921 mil

Veja os números do concurso 2435 da Dupla Sena:

1º Sorteio

04, 19, 28, 30, 43, 49

2º sorteio

07, 27, 31, 33, 35, 44

Veja os números do Dia de Sorte (concurso 673)

07, 16, 20, 22, 28, 29, 31

Mês da Sorte: 07 (Julho)

Confira sorteio da Timemania

08, 16, 17, 33, 36, 64, 70

Time do Coração: 09 (Atlético/Go)