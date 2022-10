Sorteio da Lotofácil desta segunda-feira vale R$ 1,5 milhão; confira os números

O prêmio para o apostador que acertar as quinze dezenas da Lotofácil nesta segunda-feira (24) é de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira são:

02, 03, 06, 08, 09

10, 12, 13, 14, 15

17, 20, 22, 23, 25

SORTEIO DE SÁBADO

No sábado, um apostador de Rondonópolis, no Mato Grosso, embolsou sozinho o prêmio da Lotofácil de R$ 1.509.120,86.

Ao todo, 163 pessoas acertaram 14 pontos e vão receber R$ 1.941,28 cada. Outros 6.987 apostadores vão levar apenas R$ 25 por 13 acertos. Confira os números sorteados no sábado.

Concurso 311 da Super Sete paga R$ 3,1 milhões

O prêmio da Super Sete desta segunda-feira está acumulado e deve pagar a quem acertar as seis dezenas do sorteio o valor de R$ 3,1 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira são:

7, 8, 0, 9, 0, 1, 5

Concurso 2382 da Lotomania paga R$ 984 mil

07, 08, 16, 20, 27

32, 37, 46, 47, 53

54, 66, 72, 75, 76

85, 87, 94, 95, 99