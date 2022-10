Processo seletivo oferece 200 vagas de trabalho em supermercados na capital; veja requisitos

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) Central de São Paulo promove nesta terça-feira (25) um processo seletivo com 200 postos de trabalho na área de supermercados. A seleção ocorre na Avenida Rio Branco em dois horários: às 8h30 e às 12h30. Para participar basta se dirigir ao local com RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser o modelo digital.

“O setor da alimentação tem ampliado os processos seletivos no Cate. Realizamos no início desta semana, um mutirão pelo programa Contrata SP, focado nesta área com quase 500 oportunidades. É um segmento que oferece chance também para a evolução profissional e estamos acompanhando algumas redes, que têm oferecido essas oportunidades”, diz a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

No processo seletivo serão oferecidas vagas para os cargos de operador de caixa e repositor de mercadorias, com salários de R$ 1.400. Os contratados também receberão benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, além de refeição no local.

Também é oferecido plano de cargos e salários para os funcionários. Os trabalhadores com fácil acesso aos bairros da Barra Funda e Pacaembu terão preferência no processo seletivo.

Para concorrer aos cargos não é necessário ter experiência prévia, apenas ensino médio completo.

Serviço: