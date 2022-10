Ônibus pega fogo na Avenida Rebouças, em São Paulo

Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira (24) na Avenida Rebouças, na Zona Oeste de São Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três viaturas do Corpo de Bombeiros ao local para apagar as chamas.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Segundo as primeiras informações, o fogo teria começado em um dos pneus do veículo.

Trânsito

O ônibus incendiado estava operando na linha 857R/10 Terminal Campo Limpo / Aclimação.

Por conta da ocorrência, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) precisou bloquear a Avenida Rebouças nos dois sentidos, na altura da Rua Estados Unidos.

