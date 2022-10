Máxima atinge os 26ºC nesta segunda-feira em SP; veja detalhes da previsão do tempo

A temperatura máxima na cidade de São Paulo nesta segunda-feira (24) será de 26ºC, segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

O pico do calor será registrado às 14h. Já a mínima - de 15ºC - foi sentida por volta das 6h.

O dia será de sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde - há 67% de chances de precipitações de 4mm. À noite, a chuva para.

A umidade do ar varia entre 49% e 93%.

Ainda segundo a previsão, o sol se põe às 18h15.

Tendência para a semana no Estado

O Climatempo aponta que amanhã (25) o Estado de São Paulo terá chuva concentrada no litoral norte e no Vale do Paraíba. Chuvisco será registrado na Baixada Santista e no litoral sul no início do dia.

Na quarta-feira (26), o tempo será firme, mas o efeito pré-frontal trará de volta a sensação de calor. Os ventos do quadrante norte se intensificam, trazendo um ar mais quente do interior do País.

Atenção a partir da quinta-feira (27), pois a chegada de uma nova frente fria, associada ao corredor de umidade que vem da Amazônia, trará de volta os temporais, mesmo que de maneira isolada. A chuva acontece de tarde, acompanhada por rajadas de vento de mais de 60km/h, raios e até granizo, inclusive na Grande São Paulo. A situação se deve repetir no decorrer da sexta-feira (28), com precipitações a qualquer hora do dia.

