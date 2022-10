Licenciamento 2022: na próxima semana vence prazo para donos de carro placa 7 e 8 quitarem taxa

A segunda-feira da semana que vem (dia 31) é o último dia para os proprietários de carro em São Paulo com placas finais 7 e 8 quitarem a taxa do licenciamento anual obrigatório referente a 2022.

A partir desse dia, o motorista que for flagrado dirigindo automóvel com essas placas sem licenciamento pago terão seus carros guinchados para o pátio do Detran-SP. Para liberar o carro, o dono terá que pagar os custos do pátio e uma multa de R$ 293,47, além de ganhar sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

PARA PAGAR

Para pagar basta o contribuinte dirigir-se a qualquer agência bancária com o número do Renavam. O pagamento pode ser feito no guichê de atendimento, pelo caixa automático, nas casas loterias ou pelo Internet Banking. A taxa para todos os veículos é de R$ 144,86.

SE TIVER PENDÊNCIAS

O sistema bancário não está autorizado a receber o licenciamento de caros com pendências, como multas ou IPVA atrasado. Nesses casos, será necessário primeiro pagar todos os atrasados para que o sistema libere o pagamento do licenciamento.

e-CRLV

Desde 2020 o Detran não envia mais para as residências dos contribuintes do comprovante de pagamento do licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Agora o documento é digital e para tê-lo basta fazer o download e impressão do documento após a quitação. O download pode ser feito nos portais do Detran.SP, no Poupatempo e no portal de Serviços do Senatran.