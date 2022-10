Incêndio em galpão de supermercado deixa uma pessoa morta em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções em um galpão de um supermercado de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, deixou uma pessoa morta na madrugada do último domingo (23).

A vítima é um funcionário do estabelecimento. Ele era fiscal e tinha 43 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 26 homens e 11 viaturas foram enviadas ao local para o combate às chamas, que começaram por volta das 2h50.

O homem foi encontrado já sem vida. A suspeita é de ele tenha morrido por intoxicação de fumaça.

Além do fiscal, outros quatro funcionários estavam no galpão. Ao perceberem as chamas, conseguiram correr e se salvar.

A ocorrência foi registrada como incêndio. Equipes da polícia científica devem determinar as causas da tragédia em breve.

E por falar em fogo...

Um ônibus pegou fogo na manhã desta segunda-feira (24) na Avenida Rebouças, na Zona Oeste de São Paulo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três viaturas do Corpo de Bombeiros ao local para apagar as chamas.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Segundo as primeiras informações, o fogo teria começado em um dos pneus do veículo.

