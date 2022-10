Eleições 2022: SP terá passe livre nos ônibus no domingo

Após a resolução do Supremo Tribunal Federal liberando estados e municípios para darem passe livre nos ônibus no dia do segundo turno das eleições, o prefeito de São Paulo anunciou nesta segunda-feira que a Prefeitura disponibilizará transporte público gratuito na cidade no próximo domingo.

A passagem será liberada entre 6h e 20h, em caráter excepcional. Neste dia, as pessoas subirão e descerão pela porta da frente. A prefeitura anunciou ainda que vai disponibilizar mais 2 mil ônibus durante a eleição.

A decisão de Ricardo Nunes ocorre após a vereadora e deputada federal eleita Erika Hilton (Psol) mover uma ação pública pedindo a gratuidade no transporte. O Ministério Público de São Paulo se manifestou favorável à ação alegando que a falta de transporte gratuito acaba por afastar os mais pobres do direto ao voto.

LEIA TAMBÉM: Você sofre de ansiedade eleitoral? Veja os sintomas e como minimizá-los na reta final da campanha

Veja a íntegra do MP:

“O Ministério Público de São Paulo manifesta-se a favor da concessão da tutela cautelar antecipada para: determinar que a Prefeitura Municipal de São Paulo, com fundamento nos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 14 da Constituição da República Federativa do Brasil, adote as medidas necessárias para garantir a gratuidade do transporte público urbano coletivo de passageiros do município de São Paulo, no dia 30 de outubro de 2022, data em que ocorrerá o segundo turno das Eleições de 2022″