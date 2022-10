Quer mudar de carreira? Especialista diz o que é preciso levar em conta e como se preparar para a transição

Escolher uma carreira ao final do Ensino Médio não significa um futuro imutável. Pelo contrário, há quem não se enxergue aos 30, 40 ou 50 anos exercendo determinada profissão que um dia foi um sonho. Os fatores são muitos: pessoais, financeiros e circunstanciais. A pandemia da covid-19, aliás, fez muitas certezas caírem por terra e novas vontades e planos surgirem.

O relatório “Protegendo o Futuro do Trabalho”, realizado pela consultoria de cibersegurança Kaspersky, apontou que mais da metade dos brasileiros (53%) deseja mudar de profissão após a pandemia. Entre os motivos estão o equilíbrio entre vida pessoal e profissional (50%), o desejo por um salário mais alto (49%), a busca por uma função mais significativa (31%), a redução da quantidade de tempo trabalhado (31%) e o desejo de trabalhar por prazer (14%).

É importante lembrar, porém, que para fazer uma transição de carreira de sucesso é fundamental que haja planejamento. Segundo Genis Fidelis, gerente executivo da consultoria de Recursos Humanos Michael Page, é preciso fazer uma série de análises antes de abandonar uma profissão e seguir para uma próxima, o que passa fundamentalmente pelo racional. Uma fase de descontentamento atual, por exemplo, não deveria ser o propulsor de uma mudança de vida tão significativa.

“Não reaja respondendo a uma pressão momentânea. É preciso analisar mais criticamente o cenário atual e também mapear onde você quer ir, conhecer um pouco o lado de lá, o que tem, falar com pessoas que trabalham no setor que você quer se movimentar. A chave está no conhecimento do cenário presente e do cenário futuro também”, explica.

Para Fidelis, é comum que profissionais se deixarem levar, construindo duas carreira com base em pouca reflexão. Em algum momento, contudo, a experiência cobra as escolhas feitas na juventude, e a vontade de mudar pode aflorar.

“Muitas vezes as pessoas não tiveram tempo de pensar, foram andando, evoluindo na vida dentro da carreira que começaram lá atrás. A escolha da faculdade é muito cedo para a maturidade, e muitos profissionais depois descobrem que, na verdade, foi um desejo dos pais ou foi um desejo deles com uma outra cabeça, uma cabeça menos madura. Muito dos fatores que fazem os profissionais quererem mudar é essa reflexão quanto à transformação vivida ao longo dos anos”, diz o gerente, que reforça que a idade não impede uma transição e, na verdade, é até um ponto favorável. “Os profissionais quando são mais velhos até têm mais convicção do que querem.”

Como se preparar para a mudança

Para fazer uma transição de carreira segura é preciso se preparar financeira e tecnicamente. “Financeiramente é trabalhando com alguma reserva. Mudar é arriscado para algumas pessoas que têm contas para pagar. E tecnicamente é conversando, estudando, ouvindo, buscando algumas referências e informações, inclusive na internet”, orienta Fidelis.

Hoje, passado o auge da pandemia, é possível enxergar o mercado e suas possibilidades com mais clareza. Nesse sentido, o especialista diz que a área de tecnologia se mostra bastante favorável, com diversas vagas em aberto para quem tem interesse.

Importante lembrar que adversidades podem - e muito provavelmente - aparecerão pelo novo caminho. Por isso, Fidelis dá algumas dicas para superá-las e seguir em frente. “Invista em autoconhecimento e curta o processo da mudança. Não ache que as coisas vão se transformar do dia para a noite e aproveite o aprendizado vivido durante a transição”, finaliza.