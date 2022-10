Veja o que diz a previsão do tempo para este fim de semana em São Paulo

Confira a previsão do tempo para este fim de semana em São Paulo (Divulgação/ Freepik)

O fim de semana na cidade de São Paulo será de temperaturas amenas e possibilidade de chuva. A previsão meteorológica é do Climatempo.

Neste sábado (22), a mínima registrada será de 16ºC e a máxima não passará dos 22ºC, entre meio-dia e 14h.

O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite terá pancadas de chuva. Há 90% de chances de precipitações de 5mm.

A umidade do ar varia entre 45% e 79%.

E a previsão para o domingo?

Amanhã (23), a temperatura também atinge máxima de 22ºC, ao meio-dia. A mínima, no entanto, será ainda mais baixa, na casa dos 15ºC.

O domingo fica nublado pela manhã, com possibilidade de garoa, com volume estimado em 1mm. A tarde será de sol com diminuição de nuvens. Já a noite terá muita nebulosidade.

Ainda de acordo com a previsão do Climatempo, a umidade do ar fica entre 55% e 89%.