Suspeito de mandar matar indigenista e jornalista paga fiança e é solto

Suspeito de ser o mandante dos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foi solto (Reprodução/TV Globo)

Rubens Villar Coelho, suspeito de ter mandado matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips no Amazonas, foi solto na última sexta-feira (21) após pagamento de fiança no valor de R$ 15 mil. As informações são do “G1″.

Colômbia, como é conhecido, seguiu para a prisão domiciliar e terá de usar tornozeleira eletrônica. Ele está proibido de viajar para fora do País e teve de entregar seu passaporte à Polícia Federal.

A Justiça Federal no Amazonas havia concedido liberdade ao suspeito no dia 6 de outubro. O Ministério Público Federal chegou a recorrer da decisão, mas o juiz federal Fabiano Verli manteve, no dia 18, a liberdade provisória do suspeito.

Em julho, Colômbia foi detido em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação nos homicídios. Ele negou envolvimento no crime, mas uma das linhas de investigação da PF aponta que Colômbia compra pescado ilegal de criminosos da região.

Outras três pessoas são investigadas pelos assassinatos de Bruno e Dom e seguem presas.

O crime

O indigenista e o jornalista desapareceram quando faziam uma expedição para uma investigação na Amazônia. Eles foram vistos pela última vez no dia 5 de junho. Dez dias depois, seus restos mortais foram encontrados.

As vítimas teriam sido mortas a tiros e os corpos, esquartejados, queimados e enterrados.

