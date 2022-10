Quina acumula e pode pagar R$ 3 milhões nesta noite

Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina, concurso 5980, sorteadas na noite da última sexta-feira (21). Assim, o prêmio acumulou e pode pagar nesta noite R$ 3 milhões.

Ao todo, 129 pessoas marcaram a quadra (quatro dezenas) e vão receber R$ 2.700,14 cada. Outros 7.417 apostadores fizeram o terno (três números) e vão ganhar R$ 44,72.

Confira as dezenas sorteadas para a Quina nesta sexta-feira:

13, 15, 19, 33, 40

Como apostar na Quina

O sorteio da Quina deste sábado acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os palpites podem ser feitos até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

Para tentar a sorte, é preciso marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

