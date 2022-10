MP faz nova denúncia contra Thiago Brennand, desta vez por ameaça a caseiro

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) fez uma nova denúncia contra Thiago Brennand, desta vez por ameaçar o caseiro de uma propriedade em um condomínio de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde o empresário morava. Esta já é a quarta denúncia do órgão contra ele.

De acordo com o MP, na tarde do dia 25 de julho a vítima dirigia o próprio carro próximo a uma das portarias do condomínio quando passou em frente à casa de Brennand, que estava saindo do imóvel.

O empresário passou a perseguir o caseiro, buzinar e, em determinado momento, baixou o vidro do veículo e gritou: “vagabundo, onde você pensa que vai?”.

Ainda na denúncia, o órgão destacou o depoimento de um policial militar aposentado que trabalhava no condomínio e presenciou o crime.

A testemunha contou que viu quando Brennand fechou o carro da vítima e houve uma discussão. Brennand teria chamado o homem de palavras de baixo calão e houve “empurra empurra”.

Ainda segundo o PM aposentado, o empresário teria chegado a ameaçar bater na vítima, mas disse que não faria por causa da idade dele.

Denúncias, prisão e soltura

Brennand virou réu por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo, em São Paulo. Desde então, outras denúncias têm vindo à tona.

Uma das mais recentes envolve a estudante de medicina Stefanie Cohen, de 30 anos. Ela afirma ter sido dopada e estuprada pelo empresário e revelou que o homem ameaçou divulgar um vídeo íntimo, que teria sido gravado por ele na ocasião da violência sexual, caso ela o denunciasse. Traumatizada, ela passou um ano sem ter coragem de falar sobre o caso.

No dia último 13, Brennand chegou a ser preso pela Interpol, a polícia internacional, no hotel onde está hospedado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. No entanto, foi solto pela Justiça do país após pagar fiança.

